Güncel Altın Fiyatları 8 Şubat: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 8 Şubat güncel altın fiyatları araştırılıyor. Çoğu yatırımcının "güvenli liman" olarak gördüğü altın için yatırımcılar piyasadaki hareketliliği öğrenmek istiyor. Çoğu yatırımcının "güvenli liman" olarak gördüğü altın için yatırımcılar piyasadaki hareketliliği öğrenmek istiyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 8 Şubat Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gramı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü yükselişle tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 35 dolardan tamamladı, şu sıralarda da yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor. ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyaller sıcaklığını korurken, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fed üyeleri, faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalarını sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına yönelik ihtimaller yüzde 82 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'nun yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.