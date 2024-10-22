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GS Avrupa maçı ne zaman?

GS Avrupa maçı ne zaman?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. Peki, GS Avrupa maçı ne zaman?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasındaİsveç temsilcisi Elfsborg ile yapacakları maçı kazanarak RFS beraberliğini telafi etmek istediklerini söyledi. Peki, GS Avrupa maçı ne zaman?

GS AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

"Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

OKAN BURUK MAÇI YORUMLADI

Elfsborg'un iyi bir takım olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz özellikle geçiş hücumunu çok etkili yapıyor. Bunun için dikkat etmemiz gerek. Kalitemizi sahaya koyduğumuzda, topun sahibi olmamız gerek. Genelde topu rakibe bırakan bir takımla oynayacağız. O yüzden top bizdeyken sakin olmamız, üretmemiz, hareketli olmamız bize pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma ve taraftarımıza güveniyorum. Galatasaray takımının genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı sahaya yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

GS Avrupa maçı ne zaman?

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRDEN ÇARPICI YORUMLAR

Teknik direktör Oscar Hiljemark ve futbolculardan Johan Larsson, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GS Avrupa maçı ne zaman?

Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Hiljemark, "Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarını değerlendiren genç teknik adam, "Sonraki turlara katılmayı amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Buna göre taktiklerimizi belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hücum hattını değerlendiren Hiljemark, "Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Bildiğimiz metotlarla oynayacağız." diye konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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