GRAM ALTIN NE KADAR? 8 Temmuz gram altın fiyatı | Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 502 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2 bin 512 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 altında 2 bin 502 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 400 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 378 dolardan işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 32,6680 seviyesinden işlem görüyor.