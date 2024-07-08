GRAM ALTIN NE KADAR? 8 Temmuz gram altın fiyatı | Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
8 Temmuz tarihli altın fiyatları belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları günün ilk saatlerinde açıklandı. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 502 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2 bin 512 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 altında 2 bin 502 lira seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 400 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 378 dolardan işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 32,6680 seviyesinden işlem görüyor.