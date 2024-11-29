Trabzon spor'da hafta sonu gerçekleştirilecek olan seçimli olağan Genel Kurulda Ertuğrul Doğan'ın yönetiminde yer alan Gözde Atasoy, Trabzon'a gelerek kentten ilk mesajını paylaştı. Peki, Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne?

GÖZDE ATASOY KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon Yomra İlçesinden olanAtasoy, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de Golden Gate University'de pazarlama alanında yüksek lisansını tamamladı.

Televizyonculuk kariyerine spor spikerini olarak başlayan Gözde Atasoy, daha sonra 7 yıl boyunca Kanal D Ana Haber Bülteni'ni, 3 yıl da CNN Türk'e hafta içi yayınlanan 'Bugün' isimli haber kuşağını hazırlayıp sundu. Atasoy, şu anda da BloombergHT'de İş'te Zirve adlı programı hazırlayıp sunmaktadır.