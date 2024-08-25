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Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı?

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Futbola 15 Aralık 2005 tarihinde Ankara'nın amatör kulüplerinden Sincan Belediyespor'da başlamıştır. Peki, Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı?

Gökhan Akkan (d. 1 Ocak 1995, Yozgat), kaleci mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giymektedir. Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı?

GÖKHAN AKKAN KİMDİR?

Doğum : 1 Ocak 1995 (29 yıl yaşında), Yozgat

Şu andaki takımı: Çaykur Rizespor (#23 / Kaleci)

Boy : 1,88 m

Kilo : 80 kg

Gökhan Akkan (d. 1 Ocak 1995, Yozgat), kaleci mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giymektedir.

Futbolculuk kariyeri

Sincan Belediyespor

Futbola 15 Aralık 2005 tarihinde Ankara'nın amatör kulüplerinden Sincan Belediyespor'da başlamıştır.

Ankaraspor

29 Ağustos 2007 traihinde Ankaraspor altyapısına transfer oldu.

MKE Ankaragücü

25 Ağustos 2010 tarihinde Ankaragücü takımına transfer edildi.

Rizespor

2015-2016 sezonu başında Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Millî takım kariyeri

Türkiye millî takımının U-15, U-16, U-18, U-19 ve U-21 yaş kategorilerinden forma giymiştir. 2018 ve 2019 A millî takıma davet edilen Gökhan Akkan, ilk maçına 27 Mayıs 2021'de oynanan Azerbaycan maçıyla çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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