Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı; kripto para değeri tüm zamanların rekorunu kırdı

Gizemli bir Bitcoin yatırımcısının serveti, kripto paranın değeri hızla yükselmeye devam ederken tam 30,5 milyar dolara ulaştı.

Bu şaşırtıcı servet, yatırımcıyı dünya üzerindeki en zengin kişiler arasına yerleştiriyor. Forbes'un haberine göre, Bitcoin'in değeri ilk kez 120 bin dolar sınırını geçti.

Bitcoin değeri, geçen Kasım ayında Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşünü kazanmasından bu yana iki kat arttı.

Trump, başkanlık kampanyası sırasında Amerika'yı "dünyanın kripto başkenti" yapma sözü vermişti.

Kimliği bilinmeyen bu yatırımcının serveti, bu yükseliş döneminde astronomik boyutlara ulaştı. Halihazırda bilinen en büyük Bitcoin cüzdanına sahip olan yatırımcının 30,5 milyar dolarlık serveti, Forbes'un listesine göre dünyanın en zengin ilk 100 kişisi arasında yer almasını sağlası.

Yatırımcı, mevcut verilere göre listede 65. sırada bulunuyor.

Serveti son birkaç ayda sürekli yükseldi ve şimdi şaşırtıcı 30 milyar dolar sınırını geçti.

Bitcoin cüzdanının güncel değeri, BitInfoCharts verilerine göre 30,46 milyar dolar civarında.

Ancak yatırımcının kimliği hâlâ bilinmiyor ve sadece rastgele sayı ve harflerden oluşan bir adres ismiyle tanınıyor.

The Sun gazetesi, bu anonim yatırımcının servetinin, Trump'ın seçim zaferinin ardından Kasım ayında 20 milyar doları geçtiğini daha önce duyurmuştu. O dönemde serveti, zenginler listesinde 99. sırada yer alıyordu.

Forbes'a göre Bitcoin'in değerindeki bu hızlı artışta, Donald Trump'ın kripto para sektörüne verdiği desteğin etkisi büyük.

Diğer kripto paralar da benzer bir yükseliş yaşadı.

ABD Temsilciler Meclisi, sektöre düzenleyici bir çerçeve sağlayacak yasaları görüşmeye hazırlanıyor.

Yasa koyucular, stabilcoinler için federal kurallar getirecek Genius Act adlı yasa tasarısını oylamaya sunmaya hazırlanıyor.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Trump'ın Kasım ayındaki seçim zaferini kutladı ve şöyle dedi:

"Bu gece, partiler üstü ve ülke çapındaki kritik yarışlarda kripto yatırımcısı kararlı bir şekilde sesini duyurdu. Amerikalılar kriptoya özel ilgi gösteriyor ve dijital varlıklar için net kurallar talep ediyor.

Yeni Kongre ile birlikte bu kuralları hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz."