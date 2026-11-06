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Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Öztürk'ü makamında ağırladı

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Öztürk'ü makamında ağırladı
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Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk’ü makamında konuk etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu; Şahin, Öztürk’e teşekkür etti.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk’ü makamında ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Recai Şahin, nazik ziyaretlerinden dolayı Adalet Komisyonu Başkanı ve 2 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk’e teşekkür etti.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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