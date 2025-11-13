Haberler

Gecikme faizi nedir, ne zaman uygulanır? Ödeme kaç gün gecikirse gecikme faizi uygulanır?

Gecikme faizi nedir, ne zaman uygulanır? Ödeme kaç gün gecikirse gecikme faizi uygulanır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borç ve alacak ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bir kavram olan "gecikme faizi", ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda devreye giriyor. Ancak hangi koşullarda uygulanacağı, kaç gün gecikmeden sonra hesaplanmaya başlanacağı ve oranlarının nasıl belirlendiği konusunda pek çok kişi net bilgiye sahip değil. Peki, gecikme faizi nedir, ne zaman uygulanır? Ödeme kaç gün gecikirse gecikme faizi uygulanır?

Borç ödemelerinde "gecikme faizi" terimi, özellikle sözleşmelerde ve resmi alacaklarda sıkça gündeme geliyor. Peki bu faiz ne zaman devreye giriyor ve hangi koşullarda uygulanıyor? Ödemeler vadesinde yapılmadığında, borçluya ek yük olarak yansıtılan gecikme faizinin kapsamı ve işleyişi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GECİKME FAİZİ NEDİR?

Gecikme faizi, bir borcun ödeme tarihinin geçilmesi durumunda, borçlunun borca ek olarak ödemek zorunda olduğu faizdir. Borcun zamanında ödenmemesi halinde alacaklı, geciken tutara faiz işletme hakkına sahip olur. Bu uygulama, hem devlet alacaklarında hem de özel sektörde sözleşmeye bağlı borçlarda sıkça görülür.

Gecikme faizi nedir, ne zaman uygulanır? Ödeme kaç gün gecikirse gecikme faizi uygulanır?

GECİKME FAİZİ NE ZAMAN UYGULANIR?

Gecikme faizi, borcun ödeme tarihinin geçmesi ile birlikte uygulanır. Yani vade tarihinden sonraki her gün, gecikme faizi hesaplamasında dikkate alınır. Devlet alacaklarında ve vergi borçlarında gecikme faizi, vade tarihinden itibaren aylık oran üzerinden işlem görür.

ÖDEME KAÇ GÜN GECİKİRSE GECİKME FAİZİ UYGULANIR?

Genel olarak gecikme faizi, borcun 1 gün bile gecikmesi durumunda uygulanmaya başlar. Ancak bazı ticari sözleşmelerde veya özel anlaşmalarda, faiz uygulaması için belirli bir "gecikme süresi" tanınabilir. Yine de yasal olarak, devlet alacaklarında vade geçtiği anda gecikme faizi işler.

Gecikme faizi nedir, ne zaman uygulanır? Ödeme kaç gün gecikirse gecikme faizi uygulanır?

GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Türkiye'de kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi oranları güncel olarak şu şekildedir:
  • 21 Mayıs 2024 itibarıyla aylık %4,50
  • Önceki dönem (14 Kasım 2023 – 20 Mayıs 2024) aylık %3,50 olarak uygulanmaktaydı.

Hesaplama formülü genel olarak:

  • Gecikme faizi tutarı = Gecikme zammı oranı × ay sayısı × gecikme faizi uygulanacak tutar şeklindedir.

Örnek Hesaplama:

  • Diyelim ki bir vergi borcu 100.000 TL ve bu borç 2 ay gecikmiş olsun:
  • Aylık oran: %4,50
  • Ay sayısı: 2
  • Borç tutarı: 100.000 TL
  • Gecikme faizi = 100.000 × 0,045 × 2 = 9.000 TL

Yani bu durumda borcun üzerine 9.000 TL gecikme faizi eklenmiş olur. Eğer ay kesirleri varsa, günlük oran üzerinden de hesap yapılabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.