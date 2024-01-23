Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu?

Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile turnuvaya veda etti. Peki, Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu?

GANA ELENDİ Mİ?

Afrika Kupası B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile Chris Hughton'un ekibi Gana karşı karşıya geldi. Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile turnuvaya veda etti.

Gana, Afrika Uluslar Kupası'ndan elendi.

Süper Lig'de forma giyen Djiku, Amartey ve Schindler takımlarına geri dönecek.