Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu?
Afrika Kupası B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile Chris Hughton'un ekibi Gana karşı karşıya geldi. Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile turnuvaya veda etti. Peki, Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu?
Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile turnuvaya veda etti. Peki, Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu?
GANA ELENDİ Mİ?
Afrika Kupası B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile Chris Hughton'un ekibi Gana karşı karşıya geldi. Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile turnuvaya veda etti.
Gana, Afrika Uluslar Kupası'ndan elendi.
Süper Lig'de forma giyen Djiku, Amartey ve Schindler takımlarına geri dönecek.