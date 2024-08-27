Galatasaray Young Boys maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Young Boys golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Young Boys maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY YOUNG BOYS İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Galatasaray ilk maçta Young Boys'a 3-2 mağlup olmuştu.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray'ın tur atlaması için en az 2 farklı skorla maçı kazanması gerekiyor. 1 farklı skorla yenerse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse penaltı atışları sonucu turu geçen takım belli olacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Young Boys maçını TRT 1'den ve TRT Tabii'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Young Boys maçı saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Young Boys maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Young Boys maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Young Boys maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.