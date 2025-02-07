Galatasaray UEFA listesine kimi yazdı, kim liste dışı kaldı? Mario Lemina ve Ahmed Kutucu UEFA listesinde yok mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar, ara transfer dönemi sonrası kadrolarını güncelleyerek UEFA'ya bildirmek zorunda. Peki, Galatasaray UEFA listesine kimi yazdı, kim liste dışı kaldı?

UEFA LİSTESİ KADRO BİLDİRİM SÜRESİ BİTTİ Mİ?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar, ara transfer döneminde gerçekleştirdikleri takviyeleri kadrolarına dahil ederek UEFA'ya bildirim yapmak zorunda. Bu süreç, 7 Şubat itibarıyla sona erdi. Süper Lig'den UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe de yeni transferlerini belirleyerek kadro listesini UEFA'ya sundu.

Avrupa kupalarında forma giymek isteyen oyuncuların UEFA listesinde yer alması büyük önem taşıyor. Listede bulunmayan futbolcular, sezonun geri kalanında Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Şimdi gözler, takımların resmi olarak açıkladığı UEFA kadrolarında!

GALATASARAY UEFA LİSTESİNE KİMİ YAZDI, KİM LİSTE DIŞI KALDI?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu için kadrosuna 3 yeni isim ekleyeceğini duyurdu. Roland Sallai, Alvaro Morata ve Carlos Cuesta listeye dahil edilirken, 3'ten fazla isim eklenemediği için Mario Lemina ve Ahmed Kutucu gibi isimler kadroda kendisine yer bulamadı. Lemina'nın listeye yazılmaması sarı-kırmızılı taraftarlardan eleştiri aldı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aldığı ancak UEFA listesine yazdıramadığı Roland Sallai, listeye eklenecek ilk isim olacak. Ara transferde kadroya dahil edilen İspanyol golcü Alvaro Morata, Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı sakatlığı ve Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası kadroya eklenecek bir diğer isim olacak.

YENİ TRANSFERLER YOK

Roma'ya transfer olan Victor Nelsson yerine ise Carlos Cuesta, UEFA listesine eklenen son isim olacak. Kadrodan ayrılan Hakim Ziyech de doğal olarak listeden silindi ancak 3'ten fazla isim eklenemediği için Mario Lemina ve Ahmed Kutucu gibi isimler kadroda kendisine yerbulamadı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.