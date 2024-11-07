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Galatasaray Tottenham hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Tottenham hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Galatasaray Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi GS Tottenham maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Tottenham maçı yayın bilgisi!

Galatasaray Tottenham maçı hangi kanalda? Galatasaray Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi GS Tottenham maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Tottenham maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Tottenham maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Tottenham maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans bilgilerine göre ayarlamanız gerekiyor. Mücadeleyi ayrıca TRT 1 tabii platformundan da izleyebilirsiniz.

TRT 1 frekans bilgileri:

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V Dikey
  • Sembol Oranı: 30.000
  • FEC: 3/4

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Tottenham maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY TOTTENHAM İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'leri belli oldu:

Galatasaray 11: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Mertens, Sara, Yunus, Osimhen, Icardi.

Tottenham 11: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Brennan Johnson, Lankshear, Son.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bugünkü mücadelede forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.

Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

Galatasaray Tottenham hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Tottenham maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

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