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Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi?

Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi?
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk ediyor. Peki, Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda bugün oynanacak olan mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Maç Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ana Maria Terteleac yönetecek. Karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak.Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi?

GALATASARAY PETROL OFİSİ, SLAVİA PRAG KARŞISINDA

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk ediyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda bugün oynanacak olan mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Maç Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ana Maria Terteleac yönetecek. Karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Racing Union'u 4-1, Kazakistan ekibi BIIK Shymkent'i ise 5-0 mağlup etmişti.

Eşleşmenin rövanşı 25 Eylül 2024 Çarşamba günü TSİ 19.00'da Prag'da oynanacak. Galatasaray Petrol Ofisi bu turu da geçerse gruplara kalacak.

GALATASARAY SLAVİA PRAGMAÇI KAÇ KAÇ

Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı 0-0 devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Petrol Ofisi Slavia Prag Galatasaray Galatasaray Soğuk Haber Kadın Spor

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