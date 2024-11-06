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Galatasaray Samsunspor maçı neden 16.00'da erken oynanıyor?

Galatasaray Samsunspor maçı neden 16.00'da erken oynanıyor?
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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Samsunspor maçı neden 16.00'da erken oynanıyor?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, maçın hazırlıklarına başladı. Peki, Galatasaray Samsunspor maçı neden 16.00'da erken oynanıyor?

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN 16.00'DAOYNANIYOR?

Galatasaray Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Maç Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak. Daha önce de zirveyi ilgilendiren maçların gündüz oynanması tartışılmıştı. Sarı-kırmızılı camiada da bu kadar önemli bir maçın gündüz saatinde oynanması tepkiyle karşılanıyor.

Galatasaraylı yorumcu Levent Tüzemen, A Spor yayınında fikstür ve gündemle ilgilieleştirilerde bulundu.

Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray - Samsunspor maçı Pazar günü ama neden 16:00'da? Galatasaray niye 19:00'da oynamıyor? Hani isyan ediyor ya bazı kulüpler. Haftanın maçı bu ya! Üst sıradaki ilk iki takımın maçı bu. Niyet çok net belli."

HAFTANIN PROGRAMI NASIL?

Süper Lig'de bu hafta 3 büyüklerin maçı da Pazar günü oynanacak.

Galatasaray, saat 16:00'da Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 19:00'da maçlarına çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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