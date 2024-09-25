Galatasaray PAOK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray PAOK golleri kim attı, maç anlatımı!

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GALATASARAY PAOK MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray PAOK maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY PAOK MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray PAOK maçını TRT 1'den ve TRT Tabii'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray PAOK maçı saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray PAOK maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

GALATASARAY PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY PAOK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray PAOK maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.