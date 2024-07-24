Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı- kırmızılılar, LASK tarafından düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasında, İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir?

GALATASARAY- LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-kırmızı ekip, TSİ 20.30'da ise İtalya temsilcisi Lecce ile hazırlık maçında karşılaşacak.

GALATASARAY LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray- Lecce mücadelesi D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.