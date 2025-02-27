Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu üçüncü ve son maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Galatasaray - Konyaspor maçı canlı nasıl izlenir? Maç şifresiz mi yayınlanacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Konyaspor ZTK maçı CANLI nasıl izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz mi? İşte Galatasaray - Konyaspor ZTK maçı canlı yayın bilgileri ve detayları…

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü ve son maçında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19:00'da RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, ATV kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray, grupta 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayarak averajla ikinci sırada yer alıyor. Konyaspor ise oynadığı iki maçı da kazanarak 6 puanla lider durumda bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Tümosan Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Cikalleshi, Moreno, Muric, Hadziahmetovic, Bytyqi