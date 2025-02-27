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Galatasaray Konyaspor ZTK maçı CANLI nasıl izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz mi?

Galatasaray Konyaspor ZTK maçı CANLI nasıl izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz mi?
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Galatasaray ve Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçının canlı izleme detayları merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçının detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray Konyaspor ZTK maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu üçüncü ve son maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Galatasaray - Konyaspor maçı canlı nasıl izlenir? Maç şifresiz mi yayınlanacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Konyaspor ZTK maçı CANLI nasıl izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz mi? İşte Galatasaray - Konyaspor ZTK maçı canlı yayın bilgileri ve detayları…

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü ve son maçında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19:00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Konyaspor ZTK maçı CANLI nasıl izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz mi?

GALATASARAY TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, ATV kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray, grupta 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayarak averajla ikinci sırada yer alıyor. Konyaspor ise oynadığı iki maçı da kazanarak 6 puanla lider durumda bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Tümosan Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Cikalleshi, Moreno, Muric, Hadziahmetovic, Bytyqi

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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