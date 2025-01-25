Galatasaray-Konyaspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'de kimler var?

Galatasaray- Konyaspor maçı ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray- Konyaspor ilk 11! Galatasaray- Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Konyaspor maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sallai, Osimhen.

Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Yusuf Erdoğan, Kramer.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.