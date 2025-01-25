Galatasaray-Konyaspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'de kimler var?
Sporseverler, Galatasaray-Konyaspor ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray ve Konyaspor arasındaki karşılaşma öncesinde heyecan giderek artıyor. Futbolseverler, maçın canlı yayın detayları, kadrolar ve 11'ler hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ilk 11'ler kim?
Galatasaray- Konyaspor maçı ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray- Konyaspor ilk 11! Galatasaray- Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Konyaspor maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI
Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sallai, Osimhen.
Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Yusuf Erdoğan, Kramer.
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.
T. Konyaspor karşısında ilk 11'imiz ve yedeklerimiz! #GSvKNY?? pic.twitter.com/MsffikRgEQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 25, 2025