Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Galatasaray-Konyaspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'de kimler var?

Galatasaray-Konyaspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'de kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sporseverler, Galatasaray-Konyaspor ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray ve Konyaspor arasındaki karşılaşma öncesinde heyecan giderek artıyor. Futbolseverler, maçın canlı yayın detayları, kadrolar ve 11'ler hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ilk 11'ler kim?

Galatasaray- Konyaspor maçı ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray- Konyaspor ilk 11! Galatasaray- Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Konyaspor maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sallai, Osimhen.

Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Yusuf Erdoğan, Kramer.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Konyaspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'de kimler var?

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor
img

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
img

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi tutuklandı!
Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

İlk yarıda tek gol var
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.