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Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

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Galatasaray ve İstanbulspor futbol takımları arasında gerçekleşecek olan maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray ve İstanbulspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgilerin yer aldığı haberimizde, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Merakla beklenen maçın detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve İstanbulspor maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da başlayacaktır.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile İstanbulspor arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

İstanbulspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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