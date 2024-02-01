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Galatasaray'ın kadrosunda kimler yok?

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Süper Lig'in 24. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda, 4 futbolcu bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın kadrosunda kimler yok? İşte detaylar!

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda, 4 futbolcu bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın kadrosunda kimler yok? Detaylar haberimizde!

GALATASARAY'IN KADROSUNDA KİMLER YOK?

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da maçın kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda sakatlıkları devam bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira yer almadı. Galatasaray'da ayrıca Afrika Kupası'na giden ve henüz dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech de kadroya dahil edilmedi.

SAMSUNSPOR- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor - Galatasaray maçı 2 Şubat Cuma günü saat 20:00'de Samsun'da oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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