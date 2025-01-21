Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti

Galatasaray garantiledi mi UEFA AVRUPA LİGİ İLK 8 (Galatasaray-Dinamo Kiev)?

Galatasaray garantiledi mi UEFA AVRUPA LİGİ İLK 8 (Galatasaray-Dinamo Kiev)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Peki, Galatasaray ilk 8'i garantiledi mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Galatasaray ve Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta Avrupa'da henüz puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev engelini sorunsuz geçmek istiyor.Peki, Galatasaray garantiledi mi, gruptan çıktı mı?

GALATASARAY İLK 8'İ GARANTİLEDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Galatasaray ve Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta Avrupa'da henüz puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev engelini sorunsuz geçmek istiyor. Galatasaray - Dinamo Kiev mücadelesi 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak.

Galatasaray garantiledi mi UEFA AVRUPA LİGİ İLK 8 (Galatasaray-Dinamo Kiev)?

Galatasaray ilk 8'i garantileyip garantilemediği bu haftaki maçlar sonrası belli olacak.

Galatasaray garantiledi mi UEFA AVRUPA LİGİ İLK 8 (Galatasaray-Dinamo Kiev)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Bir tarafta yas, bir tarafta kayak keyfi
img

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
img

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

"Serbest bırakıldı" denilen Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.