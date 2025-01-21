Galatasaray garantiledi mi UEFA AVRUPA LİGİ İLK 8 (Galatasaray-Dinamo Kiev)?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Galatasaray ve Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta Avrupa'da henüz puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev engelini sorunsuz geçmek istiyor.Peki, Galatasaray garantiledi mi, gruptan çıktı mı?

GALATASARAY İLK 8'İ GARANTİLEDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Galatasaray ve Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta Avrupa'da henüz puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev engelini sorunsuz geçmek istiyor. Galatasaray - Dinamo Kiev mücadelesi 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak.

Galatasaray ilk 8'i garantileyip garantilemediği bu haftaki maçlar sonrası belli olacak.