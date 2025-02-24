Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak

Kabine sonrası bir şehrimizi havalara uçuracak müjde
Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çaldı

Eli cebinde Galatasaray tribünlerine gitti! Statta o şarkı çaldı
En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı

RAMS Park'a adım atar atmaz yaptığı hareket olay oldu

Galatasaray Fenerbahçe maçı spikeri kim? GS FB derbi maçı kim anlatıyor?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig 25. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor. Yüz yılı aşan rekabette 402. randevu öncesi taraftarlar ve sporseverler, maçın canlı yayın kanalını ve spikerini merak ediyorlar. Galatasaray Fenerbahçe maçı spikeri kim? GS FB derbi maçı kim anlatıyor?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu derbinin hakemini yabancı atadı. Galatasaray Fenerbahçe maçı spikeri kim? GS FB derbi maçı kim anlatıyor?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Murat Yenersoy anlatacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı spikeri kim? GS FB derbi maçı kim anlatıyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Derbi öncesi tek bir şeyin altını çizdi
img

DEM Partili Sevilay Çelenk'ten Meclis'te skandal "LGBT" sözleri
img

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı

Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, ortalık yıkıldı
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.