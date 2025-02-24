Galatasaray Fenerbahçe maçı spikeri kim? GS FB derbi maçı kim anlatıyor?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu derbinin hakemini yabancı atadı. Galatasaray Fenerbahçe maçı spikeri kim? GS FB derbi maçı kim anlatıyor?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Murat Yenersoy anlatacak.