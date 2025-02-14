Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Süper Lig'in 25. haftasında sahne alacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.

Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ederek avantajını korumak istiyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbi tarihi, taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu derbi, futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var
img

Burun estetiği yaptıracak mı? Verdiği yanıt takipçilerini mest etti
img

Sibel Can, yeni tarzıyla bakın kime benzetildi...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.