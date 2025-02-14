Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ederek avantajını korumak istiyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbi tarihi, taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu derbi, futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.