Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Süper Lig'in 25. haftasında sahne alacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.
Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ederek avantajını korumak istiyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbi tarihi, taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu derbi, futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.