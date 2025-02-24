Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Fenerbahçe kadrosu

Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'ler şöyle:

Galatasaray muhtemel 11: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe muhtemel 11: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler henüz açıklanmadı. 11'ler açıklandığında haberimizde yer alacak.

DİEGO CARLOS GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.

LİVAKOVİC GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de, Livakovic'in sakatlığını atlatmasıyla derbi öncesinde kaledeki tercih merak konusu oldu.

Savunmada Çağlar ve Djiku'nun dönüşüyle eli güçlenen teknik direktör Mourinho'nun, derbi öncesinde kalede de karar vermesi gerekecek.

Sarı-lacivertlilerde sezon boyunca sağlıklı durumdayken Dominik Livakovic kaleyi korurken, Hırvat kalecinin yokluğunda İrfan Can Eğribayat görev almıştı.

MORATO FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.