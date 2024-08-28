Young Boys karşısında Galatasaray'da gözler İcardi, Michy Batshuayi, Torreria, Sara gibi oyunculara çevrildi. Abdülkerim Bardakcı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakırken Okan Buruk cezası sebebiyle yedek kulübesinde yer almadı. Galatasaray elendi mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

GALATASARAY'A GALİBİYET LAZIM

İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NA KATILDI MI?

GalatasarayYoung Boys maçı 0-1sona erdi ve Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi