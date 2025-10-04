Galatasaray Beşiktaş derbisi muhtemel ilk 11 listesi: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu anlara sayılı saatler kaldı. Türk futbolunun ezeli rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, bir kez daha büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi muhtemel ilk 11 listesi: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in heyecanla beklenen derbisi için geri sayım başladı. Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Her iki takımın başında kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmış iki efsane isim yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
- Uğurcan
- Singo
- Sanchez
- Abdülkerim
- Jakobs
- Lemina
- Torreira
- Yunus
- İlkay (Sane)
- Barış
- Osimhen (Icardi)
Beşiktaş :
- Mert
- Gökhan
- Djalo
- Emirhan
- Jurasek
- Cerny
- Ndidi
- Orkun
- Rafa
- Toure
- Abraham (Jota)
GALATASARAY-BEŞİTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig derbisi, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü, yani bugün oynanacak. Türk futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek bu dev mücadele, haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olma özelliği taşıyor.
GALATASARAY-BEŞİTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Derbinin başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Taraftarlar, karşılaşmayı hem stadyumda hem de ekran başında takip edebilecek. 90 dakika boyunca tansiyonun yüksek olması beklenen mücadele, akşam saatlerinde başlayacağı için milyonlarca futbolseverin ekran başında olması öngörülüyor.
GALATASARAY - BEŞİTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park'ta oynanacak olan bu önemli derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports aboneleri, maçı yüksek çözünürlükte ve canlı yayın anlatımıyla takip edebilecek. Ayrıca, kanalın dijital platformları üzerinden de yayın erişilebilir olacak.