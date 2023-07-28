Galatasaray 19:05 transfer videosundaki Metecan kim? 433 Metecan Kambur kimdir?

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 19.05 vurgulu içerik paylaştı. Videodaki Fabrizi Romano ise merak konusu oldu. Metecan Kambur kimdir?

"Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyiniz." notu ile paylaşın gönderi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Peki, Galatasaray 19:05 transfer videosundaki Metecan kim?

METECAN KAMBUR KİMDİR?

Metecan Kanbur, Türk sosyal medya fenomeni ve spor ile ilgili içerikler üreten bir isim olarak tanınmaktadır. İ Metecan Kanbur İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Pazarlama bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Futbol'a olan ilgisini geride bırakamayan Kanbur, ve sosyal medyanın en büyük spor oluşumlarından 433'ün yönetim kadrosunda yer almıştır.