Fransa- İspanya maçı ne zaman? Fransa- İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında bugün İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist belli olacak. Peki, Fransa- İspanya maçı ne zaman? Fransa- İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA- İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında bugün İspanya ile Fransa karşılaşacak.

FRANSA- İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek.

FRANSA MI İSPANYA MI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa, yarı finale çıkan 4 takımdan biri oldu.

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kingsley Coman ve Randal Kolo Muani gibi yıldız hücum oyuncularını bulunduruyor.

Futbolcuların geride kalan sezondaki performansına bakıldığında futbolseverlere güzel ve bol gollü maçlar vadeden Fransa, EURO 2024'te bu beklentileri karşılayamadı.