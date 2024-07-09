Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan çeyrek final maçının ilk devresinde iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. İkinci devrede rakip kaleyi daha fazla düşünen takımlar, girdikleri net pozisyonlardan faydalanamadı. Fransa elendi mi, Fransa finale çıktı mı?

FRANSA ELENDİ Mİ?

Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.

İspanya-Fransa mücadelesi, 9 Temmuz Salı günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

Fransa 6. kez yarı finalde

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.

EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı.

Fransızlar, 1992 ve 2008'de grup aşamasında elendi, 2020'de son 16 turu, 2004 ve 2012'de çeyrek final, 1960 ve 1996'da ise yarı final gördü.

Turu geçen taraf İspanya Fransa maçı sonrası belli olacak.