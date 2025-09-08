Flaş transfer! Cengiz Ünder kimdir? Cengin Ünder kaç yaşında, nereli? Cengiz Ünder'in mevkisi ne?

Avrupa futbolunun dikkat çeken yeteneklerinden biri olan Cengiz Ünder, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli kanat oyuncularından biridir. Genç yaşta gösterdiği çıkışla Avrupa devlerinin radarına giren Ünder, hem kulüp kariyeriyle hem de milli takım performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Futbolseverlerin sıklıkla merak ettiği Cengiz Ünder kimdir? Cengin Ünder kaç yaşında, nereli? Cengiz Ünder'in mevkisi ne? İşte detaylar...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 doğumlu Türk profesyonel futbolcudur. Fenerbahçe forması giyen oyuncu, kanatlarda etkili performansıyla dikkat çeker. Futbola Altınordu altyapısında başlayan Ünder, İstanbul Başakşehir'de parlayıp Avrupa'ya açıldı ve ardından Roma, Leicester City, Marsilya, Los Angeles FC formalarıyla kariyerini sürdürdü.

CENGİZ ÜNDER KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Cengiz Ünder 28 yaşındadır. 14 Temmuz 1997 doğumlu olması nedeniyle bu yıl içerisinde 28. yaşını doldurmuştur.

CENGİZ ÜNDER NERELİ?

Cengiz Ünder, Balıkesir, Sındırgı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgi, kariyer geçmişi ve biyografik verilerde de net biçimde yer almaktadır.

CENGİZ ÜNDER'İN MEVKİSİ NE?

Ünder'in ana mevkisi sağ kanat olmakla birlikte, sol kanat ve zaman zaman ofansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. Tercih ettiği ayak soldur, bu da hızlı kanat akınlarında etkili olmasını sağlar.

İŞTE CENGİZ ÜNDER TRANSFERMARKT BİLGİLERİ

Aşağıda Cengiz Ünder'in Transfermarkt verilerine dayalı önemli detaylar yer alıyor:

Mevcut kulübü: Fenerbahçe (2023 Ağustos'tan beri), sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2027.

Pozisyonlar: Sağ Kanat, Sol Kanat, Ofansif Orta Saha.

Doğum tarihi yaşıyla: 14 Temmuz 1997 doğumlu, 27/28 yaş aralığında.

Fiziksel özellikler: 1,73?m boyunda, Türkiye vatandaşıdır.

Transfermarkt sayfasında ayrıca, geri satıştan %20 gelirinin Roma'ya gideceği belirtilmiştir.

Performans verilerine erişilebilen ayrıntılar, maç, gol, kart ve dakika istatistiklerini içerir; bu da performans analizi açısından zengindir.