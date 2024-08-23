Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı. Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? Ferdi Kadıoğlu gitti mi?

FERDİ KADIOĞLU GİTTİ Mİ?

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a imza atmaya hazırlanıyor.

Brighton, transfer için Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Fenerbahçe'yle de anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu için Brighton, 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ek olarak orta vadede kolay ulaşılabilir bonusların yanı sıra sonraki satıştan pay da yer alıyor.

Milli futbolcu, Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.