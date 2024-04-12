Ferdi Kadıoğlu, Aston Villa'ya mı gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu?

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken ve adı sık sık Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den talipler çıkmaya devam ediyor. Peki, Ferdi Kadıoğlu, Aston Villa'ya mı gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu?

FERDİ KADIOĞLU ASTON VİLLA'YA MI GİDİYOR?

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken ve adı sık sık Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den talipler çıkmaya devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; İngiltere'de şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olan Arsenal'den sonra son yılların en flaş takımlarından Aston Villa da Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi.

ÜNLÜ NENAJER İDDİAYI YALANLADI

Fabrizio Romano: Aston Villa kaynakları Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberler yalanladı. Türk basınında çıkan haberlere karşılık İngiliz ekibi ile Fenerbahce arasında herhangi bir görüşme yok.