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Fenerbahçe UEFA listesine kimi yazdı, kim liste dışı kaldı?

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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, yenilediği listesini UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe 2'si yeni transfer 3 futbolcuyu UEFA listesine ekledi. Fenerbahçe UEFA listesine kimi yazdı, kim liste dışı kaldı?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, kadrosunu güncelleyerek yeni transferlerini UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği isimler arasında Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic bulunuyor. Sakatlanan Diego Carlos'un yerine Milan Skriniar'ın kadroya dahil edildiği belirtildi. Fenerbahçe UEFA listesine kimi yazdı, kim liste dışı kaldı?

FENERBAHÇE UEFA LİSTESİNE KİMİ YAZDI?

Kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA listesine hangi futbolcuları eklediği de belli oldu. Jose Mourinho'nun güncellenen listeye ilk olarak Diego Carlos'un adını yazdığı ancak deneyimli stoperin sakatlanmasının ardından planlar bozuldu.

Listeden çıkarılan Diego Carlos'un yerine yine ara transfer döneminde kadroya katılan Milan Skriniar kadroya dahil edildi. Skriniar'ın yanı sıra yine yeni transferlerden Anderson Talisca da güncellenen listede kendisine yer buldu. İlk listeye yetişmeyen Filip Kostic'in de yenilenen Avrupa kadrosuna yazıldığı haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe UEFA listesine kimi yazdı, kim liste dışı kaldı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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