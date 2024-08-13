Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman?

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetti. Maç 1-1 sona erdi.Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman?

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları rövanş usulü oynanacak. Play-off'ta ilk maçlar 20-21 Ağustos tarihinde rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Detaylı program 3. ön eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

SLAVİA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Slavia Prag (Çekçe: Sportovní Klub Slavia Praha ), Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür.