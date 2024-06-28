Fenerbahçe Petrolul maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Petrolul maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Fenerbahçe Petrolul maçı kaç kaç? Fenerbahçe ile Petrolul arasında sezon öncesi hazırlık maçı oynanıyor. Fenerbahçe Petrolul maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Petrolul canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Petrolul maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Petrolul maç sonucu maçın ardından haberimizde yer alacaktır.

FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Petrolul maçını Fenerbahçe YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Petrolul maçı saat 10.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Petrolul maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da oynanacak.

FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Petrolul maçı Fenerbahçe YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Petrolul maçı Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanacak.