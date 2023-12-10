Fenerbahçe'nin radarındaki Rade Krunic için Lyon devreye girdi

Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarında olan Rade Krunic için Fransız ekibi Lyon'un da devreye girdiği ve yıldız futbolcuya teklif yapacağı kaydedildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarına aldığı yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, Lyon'un Rade Krunic için devreye girdiğini yazdı.

LYON DEVREDE

Le10Sport'un haberine göre, Ligue 1'de kötü günler geçiren Lyon, yıldız futbolcu Krunic'i transfer listesine ekledi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞI GÜNDEMDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.