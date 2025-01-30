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Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Midtjylland Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Midtjylland Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Midtjylland Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Midtjylland Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Midtjylland Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Midtjylland Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Midtjylland Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Midtjylland Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Midtjylland Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Midtjylland Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Midtjylland Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

MİDTJYLLAND FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Midtjylland Fenerbahçe maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Midtjylland Fenerbahçe maçını TRT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Spor resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Midtjylland Fenerbahçe maçını izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Midtjylland Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

MİDTJYLLAND FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Midtjylland Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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