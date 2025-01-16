UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son sekize kalmak için mücadele eden Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE – LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak Fenerbahçe – Lyon maçı, 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA MI, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe - Lyon karşılaşması, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Maç, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

23 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe

23.00 Midtjylland - Fenerbahçe