Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe - Lyon maçı, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak önemli bir mücadele olacak. Sarı-lacivertli ekip, güçlü Fransız temsilcisi Lyon ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son sekize kalmak için mücadele eden Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?
FENERBAHÇE – LYON MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak Fenerbahçe – Lyon maçı, 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA MI, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe - Lyon karşılaşması, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Maç, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe