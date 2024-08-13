Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fenerbahçe Lille maçı oynanıyor. Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Lille canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Lille maçı 0-0 devam ediyor:

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Lille maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Lille maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille maçı saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lille maçı Fenerbahçe Lille'den canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Lille maçı İİstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.