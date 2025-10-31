Fenerbahçe tarihinin ilk başkanı Ziya Songülen, kulübün kuruluşunda nasıl bir rol oynadı? Fenerbahçe Spor Kulübü hangi yılda sahneye çıktı? İşte kulübün temelleri ve Songülen'in liderlik dönemiyle ilgili bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor. Fenerbahçe Kulübü'nün ilk başkanı Ziya Songülen kimdir? Fenerbahçe Kulübü hangi yıl kuruldu?

ZİYA SONGÜLEN KİMDİR?

Nurizade Ziya Songülen, hem spor yöneticiliği hem de dönemin önde gelen aydınlarından biri olarak tanınır. 9 Eylül 1886 tarihinde İstanbul'da doğan Songülen, Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olmuş ve İngilizce ile Fransızcaya ileri derecede hâkim olmuştur. Yüksek öğrenimi sonrasında Düyûn-ı Umûmiye (Genel Borçlar İdaresi) memuru olarak çalışmış ve aynı zamanda yüksek mühendis kimliğine sahip olmuştur.

Bu sayede hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş bir diplomatik ve sosyal çevre edinmiştir. Ziya Songülen, spor ve yönetim alanındaki bilgi birikimiyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluşunda kritik rol oynamıştır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ HANGİ YIL KURULDU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Mayıs 1907 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda semtinde, Ziya Songülen, Şevkipaşazâde Ayetullah Bey ve Necip Okaner tarafından kurulmuştur. Kuruluş, Türk spor tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve kulüp kısa süre içinde İstanbul'un en önemli spor organizasyonlarından biri hâline gelmiştir.

ZİYA SONGÜLEN NE ZAMAN BAŞKANLIK YAPTI?

Ziya Songülen, Fenerbahçe'nin kuruluşunun ardından yapılan ilk yönetim kurulunda kulübün ilk başkanı olarak görev yapmıştır. Başkanlık süresi 1907-1908 yıllarını kapsar. Ayrıca kulübün 1 numaralı üyesi olarak da tarihe geçmiştir. Ancak 1910 yılında kulüpten istifa etmiş ve daha sonra geri dönmek istemesine rağmen aktif bir görev verilmemiştir.

ZİYA SONGÜLEN'İN KARİYERİ

Ziya Songülen, hem devlet memurluğu hem de mühendislik alanında önemli bir kariyere sahipti. Düyûn-ı Umûmiye'de çalışması ve mühendis kimliği, onun geniş bir diplomatik ve sosyal ağ kurmasını sağladı. Spor yöneticiliği alanında ise Fenerbahçe'nin kuruluşuna öncülük ederek kulübün kimliğinin ve ilk yönetim yapısının şekillenmesinde temel bir rol oynadı.

Kurucular arasında yer alması ve ilk başkanlığı, onun Türk spor tarihindeki yerini kalıcı hâle getirdi. Ayrıca, kulübün bağımsız kimliğinin oluşmasında da etkin bir figür olarak tarihe geçmiştir.