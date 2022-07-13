Fenerbahçe kimleri transfer etti? 2022 FB transferleri, GELENLER – GİDENLER!

2022-23 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Fenerbahçe kimleri transfer etti merak etti. Peki, FB transferleri kimler? İşte, detaylar…

FENERBAHÇE KİMLERİ TRANSFER ETTİ?