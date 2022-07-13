Fenerbahçe kimleri transfer etti? 2022 FB transferleri, GELENLER – GİDENLER!
Haberler.com - Gündem
2022-23 Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni, transferleri merak ederken Fenerbahçe kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer etti? İşte, 2022 FB transferleri ve gelen, gide futbolcular!
2022-23 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Fenerbahçe kimleri transfer etti merak etti. Peki, FB transferleri kimler? İşte, detaylar…
FENERBAHÇE KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Gelenler
Bruma
Lincoln
Tiago Çukur
Emre Mor
Willian Arao
Joshua King
Gidenler
Allahyar Sayyadmanesh
Ozan Tufan
Berke Özer
Jose Sosa
Murat Sağlam
Kiralıktan dönenler
Ally Samatta
Muhammed Gümüşkaya
Max Meyer
Mauricio Lemos
Barış Sungur
İsmail Yüksek