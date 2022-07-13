Fenerbahçe kimleri transfer etti? 2022 FB transferleri, GELENLER – GİDENLER! - Haberler

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Fenerbahçe kimleri transfer etti? 2022 FB transferleri, GELENLER – GİDENLER!

Haberler.com - Gündem

2022-23 Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni, transferleri merak ederken Fenerbahçe kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer etti? İşte, 2022 FB transferleri ve gelen, gide futbolcular!

2022-23 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Fenerbahçe kimleri transfer etti merak etti. Peki, FB transferleri kimler? İşte, detaylar…

FENERBAHÇE KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Gelenler

Bruma

Lincoln

Tiago Çukur

Emre Mor

Willian Arao

Joshua King

Gidenler

Allahyar Sayyadmanesh

Ozan Tufan

Berke Özer

Jose Sosa

Murat Sağlam

Kiralıktan dönenler

Ally Samatta

Muhammed Gümüşkaya

Max Meyer

Mauricio Lemos

Barış Sungur

İsmail Yüksek

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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