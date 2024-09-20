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Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim, GS FB maçı kim anlatıyor, kim yorumluyor?

Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim, GS FB maçı kim anlatıyor, kim yorumluyor?
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim, maçı kim anlatıyor, kim yorumluyor?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray fenerbahçe derbi maçı Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek?.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Fenerbahçe Galatasaray maçı spikeri henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig 6. hafta maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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