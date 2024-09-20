Fenerbahçe Galatasaray derbi tek maç satın alma izleme var mı (beiNSports)?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleştirilecek Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, beIN SPORTS ve TOD ekranlarında, 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. 24 stadyum kamerası ile derbi bütün detaylarıyla ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi tek maç satın alma izleme var mı

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ TEK MAÇ SATIN ALMA İZLEME VAR MI?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Dev mücadelede 24 stadyum kamerasıyla sporseverler müsabakanın her anını izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak. Öte yandan 100 kişilik prodüksiyon ekibi ve yayın aracı OBVAN içerisinde bulunan 20 kişilik ekiple derbi ekranlara gelecek.

Digiturk'ün üyelerine sunduğu İzle-öde servisi sayesinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve HD servisiniz aktifse 277 numaralı Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.