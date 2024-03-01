Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 27. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek. 18 Şubat'ta Konya'da oynanan Türkiye Kupası finalinde A. Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 11 gün sonra ilk resmi maçına Baskonia karşısında çıkacak.Peki, Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Baskonia arasındaki THY Euroleague maçı, 01 Mart Cuma günü saat 20:45'te başlayacak. Bu müsabaka, İstanbul'daki Ülker Sports Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın canlı yayınları için S Sport Plus ve S Sport 2 kanalları tercih edilebilir. S Sport Plus'u izlemek için Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak, S Sport 2'yi ise Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlemek mümkündür.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 27. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek. Fenerbahçe, son 4 müsabakayı kaybettiği rakibine karşı İstanbul'da kazanarak bu seriyi sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe ile Baskonia, Euroleague'de bugüne kadar 32 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, İspanyol ekibi 17 maçta üstünlük sağladı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 80-79'luk skorla kaybetti. Rakibine karşı Euroleague'de son 4 müsabakayı kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul'da kazanarak bu seriyi sonlandırmak istiyor.