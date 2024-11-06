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Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı?
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Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı. Peki, Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı?

FENERBAHÇE AZ ALKMAAR MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

Açıklanan listede sakatlığı bulunan Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Serdar Aziz kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kafilesi;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.

Fenerbahçe muhtemel 11'i:

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Dekker, Penetra, De Wit; Clasie, P. Koopmeiners; Lahdo, Mijnans, Poku; Parrott

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert Müldür; Amrabat, Fred; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; En-Nesyri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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