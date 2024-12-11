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Fenerbahçe Athletic Bilbao 11'i! Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Athletic Bilbao 11'i! Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Fenerbahçe bu akşam Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Fenerbahçe Athletic Bilbao ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Fenerbahçe Athletic Bilbao maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Athletic Bilbao maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Fenerbahçe Athletic Bilbao ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Fenerbahçe Athletic Bilbao maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO İLK 11

Fenerbahçe Athletic Bilbao ilk 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe 11: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, Szymanski, İsmail, Amrabat, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Athletic Club 11: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

Fenerbahçe Athletic Bilbao 11'i! Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO YEDEKLER

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı yedekleri henüz belli olmadı.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını TRT 1'in yanı sıra tabii Spor'dan da izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı saat 18.30'da başlayacak.

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