Fatih Terim'in yeni adresi açıklandı

Son olarak Suudi Arabistan'da görev yapan ve ismi uzun süredir Çekya milli takımı ile anılan Fatih Terim'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

''ÇEKYA'YA GİDİYOR''

Gazeteci Candaş Tolga Işık, bir süredir boşta olan Fatih Terim'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Terim'in yeni adresini açıklayan Işık, ''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah'' dedi.

ÇEK BASININDAN İDDİALAR

Çek basınında yer alan haberlere göre; Fatih Terim, Çekya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti. Deneyimli teknik adamın kısa süre içerisinde Çekya milli takımında göreve başlaması bekleniyor.