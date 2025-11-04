Haberler

Fatih Terim'in yeni adresi açıklandı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, bir süredir boşta olan Fatih Terim'in geleceği hakkında açıklama yaptı. Candaş Tolga Işık, başarılı hocanın yeni takımını açıklayarak, ''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah'' dedi.

  • Fatih Terim'in Çekya milli takımında göreve başlaması bekleniyor.
  • Fatih Terim, Çekya Futbol Federasyonu ile görüşmelerde ilerleme kaydetti.
  • Gazeteci Candaş Tolga Işık, Fatih Terim'in Çekya'ya gideceğini açıkladı.

Son olarak Suudi Arabistan'da görev yapan ve ismi uzun süredir Çekya milli takımı ile anılan Fatih Terim'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

''ÇEKYA'YA GİDİYOR''

Gazeteci Candaş Tolga Işık, bir süredir boşta olan Fatih Terim'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Terim'in yeni adresini açıklayan Işık, ''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah'' dedi.

ÇEK BASININDAN İDDİALAR

Çek basınında yer alan haberlere göre; Fatih Terim, Çekya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti. Deneyimli teknik adamın kısa süre içerisinde Çekya milli takımında göreve başlaması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
