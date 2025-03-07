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Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü?

Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü?
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Ünlü teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında maçlara çıkmaya devam ediyor. Ancak Terim'in hangi takımın teknik direktörü olduğu merak konusu. Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü?

Fatih Terim, yeni takımının başında maçlara çıkmaya devam ediyor. Peki, Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü? Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü?

FATİH TERİM HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında maçlara çıkmaya devam ediyor.

AL SHABAB HAKKINDA

El Shabab tam adıyla El Shabab Riyadh Football Club, 1947 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî'nde mücadele etmektedir. Maçlarını 71,000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'nda oynamaktadır

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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