Fatih Karagümrük'te ceza sınırında bulunan futbolcular! Fatih Karagümrük'te hangi futbolcular cezalı veya sakat?
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Fatih Karagümrük'te bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Fatih Karagümrük'te sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Fatih Karagümrük'te ceza sınırında bulunan futbolcular!
Fatih Karagümrük'te cezalı ve sakat futbolcular! Fatih Karagümrük'te bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Fatih Karagümrük'te sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Fatih Karagümrük'te ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK'TE CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR
CEZALI
Matteo Ricci (Sarı)
SARI KART SINIRINDA
Lawrence Nicholas
Ebrima Colley
Shukurov
Andrea Bertolacci
Davide Biraschi
Rayyan Baniya
SAKAT & KADRO DIŞI
Efe Tatlı (Sakat)
Emir Tintiş (Sakat)
Efecan Mızrakcı (Sakat)