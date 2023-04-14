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Fatih Karagümrük'te ceza sınırında bulunan futbolcular! Fatih Karagümrük'te hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Fatih Karagümrük'te ceza sınırında bulunan futbolcular! Fatih Karagümrük'te hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Gündem Haberleri

Fatih Karagümrük'te bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Fatih Karagümrük'te sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Fatih Karagümrük'te ceza sınırında bulunan futbolcular!

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Fatih Karagümrük'te cezalı ve sakat futbolcular! Fatih Karagümrük'te bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Fatih Karagümrük'te sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Fatih Karagümrük'te ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK'TE CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

Matteo Ricci (Sarı)

SARI KART SINIRINDA

Lawrence Nicholas

Ebrima Colley

Shukurov

Andrea Bertolacci

Davide Biraschi

Rayyan Baniya

SAKAT & KADRO DIŞI

Efe Tatlı (Sakat)

Emir Tintiş (Sakat)

Efecan Mızrakcı (Sakat)

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Fatih Karagümrük Gündem Spor Haberler

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