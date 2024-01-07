FAST ile para gönderdim gitmedi neden? FAST ile para gönderilmiyor mu?

FAST ile para gönderdim gitmedi neden? Sorusu, para göndermekte sorun yaşamakta olan banka kullanıcılarının internet üzerinde araştırdığı sorular arasında yer alıyor. 7 Ocak Pazar günü para göndermek isteyen kullanıcılar sorun ile karşılaştı. Peki, FAST ile para gönderdim gitmedi neden? FAST ile para gönderilmiyor mu?

FAST İLE PARA GÖNDERDİM GİTMEDİ NEDEN?

7 Ocak Pazar günü Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yani "FAST sistemi ile para gönderemeyen banka kullanıcıları internet üzerinde " FAST ile para gönderdim gitmedi neden? " sorusuna yanıt arıyor. Son 24 saat içerisinde yapılan raporlamalara göre birçok kullanıcı FAST sisteminde sorun yaşamakta. Yapılan raporlamaların gerçekleştirilen bakım nedeniyle olduğu biliniyor.

FAST BAKIMI NE ZAMAN BİTİYOR?

7 Ocak Pazar günü Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yani "FAST sistemi 21.00 ile 00.00 saatleri arasında planlı bakım için devre dışı bırakıldı. Aynı zamanda, sistem yarın da 20.00 ile 22.30 saatleri arasında bakım çalışmalarına tabi tutulacaktır. Bu süre zarfında, aynı bankalar arasında para transferi mümkün olacak; ancak, sistem diğer bankalar arasındaki para transferine izin vermeyecektir.